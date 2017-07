NiameyDeutschland unterstützt Niger mit Ausrüstung im Kampf gegen Schleuserbanden, die das Land zu einer Haupttransitroute für afrikanische Migranten auf dem Weg nach Europa gemacht haben. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen übergab bei einem Besuch am Montag in Niamey 100 Pritschenwagen, 115 Motorräder und 55 Satellitentelefone an Polizei und Armee. "Deutschland versteht sich als enger Partner von Niger wie der gesamten Sahel-Region im Kampf gegen Terrorismus, organisierte Kriminalität und Menschenhändler", sagte die Ministerin.

Die Fahrzeuge und Telefone sollten dem bettelarmen Land vor allem im Kampf gegen die Menschenhändler helfen. "Ihr Land ist davon betroffen wie nur wenige andere", sagte von der Leyen. "Der bei weitem größte Teil der in Nordafrika ankommenden Migranten - bis zu 200.000 jährlich - wird von Kriminellen durch Ihr Land geschleust. Viele, sehr viele, verlieren auf diesem Weg ihr Leben."