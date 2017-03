WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat seine Teilnahme am Treffen von Staats- und Regierungschefs der Nato am 25. Mai in Brüssel zugesagt. Der Präsident freue sich darauf, seine Nato -Kollegen zu treffen, teilte das Präsidialamt mit.

Bereits am 12. April werde Trump mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Weißen Haus zusammenkommen. Zuvor hatte die Absage von US-Außenminister Rex Tillerson am Treffen seiner Nato-Kollegen am 5. und 6. April in Brüssel für Aufsehen gesorgt.