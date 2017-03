BagdadDie Hinweise auf den Einsatz von Giftgas beim Kampf um die irakische Großstadt Mossul mehren sich. Nach dem Roten Kreuz berichteten am Samstag auch die Vereinten Nationen von Patienten, die entsprechende Verletzungen aufwiesen. Seit Mittwoch seien zwölf Menschen behandelt worden, die möglicherweise mit chemischen Kampfstoffen in Kontakt gekommen seien, teilte die Uno am Samstag mit.

Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden in einem Krankenhaus in der Nähe von Mossul fünf Kinder und zwei Frauen wegen Verletzungen, die durch Giftgas entstanden sein könnten, behandelt. Die irakische Armee versucht gerade mit internationaler Hilfe, die letzte Hochburg der Islamisten-Miliz IS im Irak zurückzuerobern.