BagdadNach der Rückeroberung von Ost-Mossul bereiten die irakischen Streitkräfte nach eigenen Angaben eine Offensive gegen die IS-Miliz im Westteil der Großstadt vor. Der Angriff werde in den nächsten zwei bis drei Tagen gestartet, kündigte ein Kommandeur am Dienstag im irakischen Fernsehen an.

Im Osten Mossuls hatten Regierungstruppen nach eigenen Angaben am Montag die IS-Kämpfer aus ihren letzten Stellungen vertrieben. Dem Verteidigungsministerium zufolge wurde das gesamte linke Ufer des Tigris in Mossul befreit. Dabei habe die IS-Miliz schwere Verluste erlitten.