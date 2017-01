WashingtonUS-Präsident Donald Trump will am Dienstag einen Kandidaten für das oberste Bundesgericht vorschlagen. Mit seiner am Montag per Tweet angekündigten Entscheidung will Trump die konservative Mehrheit in dem Verfassungsgericht wiederherstellen. Gegenüber Reportern sagte der Präsident, er werde eine Person nominieren, „die unglaublich hoch respektiert wird“. Er kündigte an, evangelikale Christen würden seine Entscheidung „lieben“. Evangelikale Christen gehören in den USA zu den entschiedensten Gegnern von Abtreibungen. Der Supreme Court hat das letzte Wort in grundsätzlichen Rechtsstreitigkeiten. Der US-Präsident hat das Recht, Kandidaten für das neun Richter umfassenden Gericht vorzuschlagen, der Senat muss die Personalie bestätigen.

Seit dem Tod des konservativen Richters Antonin Scalia im vergangenen Februar herrscht im Supreme Court ein Patt: Vier der jetzigen Richter wurden von demokratischen Präsidenten vorgeschlagen, die übrigen vier von republikanischen Staatsoberhäuptern. Die Republikaner blockierten jeden vom früheren Präsidenten Barack Obama benannten Kandidaten. Das Vorschlagsrecht für die Besetzung der Richterposten ist wichtig, weil die Ernennung auf Lebenszeit gilt und die politische Ausrichtung des Gerichts bestimmt.