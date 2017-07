Allein die hinterzogene Mehrwertsteuer dürfte sich auf rund sechs Milliarden belaufen. Ein Hinweis auf die grassierende Steuerhinterziehung ist auch der hohe Bargeldumlauf in Griechenland. Er entspricht rund 30 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung, gegenüber weniger als zehn Prozent im EU-Durchschnitt.

Im Kampf gegen die Steuerhinterziehung setzt Finanzminister Euklid Tsakalotos deshalb vor allem auf Plastikgeld, denn anders als Bargeldzahlungen sind Karten-Transaktionen für den Fiskus nachvollziehbar. Zahlungen in bar sind inzwischen gesetzlich auf 500 Euro begrenzt. Mit 1,4 Bank- und Kreditkarten pro Kopf sind die Griechen zwar für bargeldloses Zahlen gut gerüstet. Aber sie setzen die Karten bisher im Schnitt fünfmal seltener ein als andere EU-Bürger.

Mit einer geplanten Lotterie will die zuständige Finanz-Staatssekretärin Katerina Papanatsiou jetzt einen Anreiz für bargeldloses Zahlen schaffen. Jede Kartentransaktion entspricht einem „Los“. Die Banken melden dem Fiskus die Zahlungen. Jeden Monat werden 1.000 Transaktionen ausgelost und mit jeweils 1.000 Euro prämiert. Die erste Ziehung ist für Ende August geplant.

Prämien in Höhe von zwölf Millionen Euro will das Finanzministerium so pro Jahr ausschütten – in der Hoffnung, dass ein Vielfaches dieser Summe an zusätzlichen Steuern in die Kasse fließt. Noch verweigern viele griechische Händler, Handwerker und Dienstleister die Annahme von Karten mit dem Hinweis, dass sie nicht über die erforderliche technische Ausrüstung verfügen. Diese Ausrede gilt in Kürze nicht mehr: Bis zum 27. Juli müssen zahlreiche Berufsgruppen und Gewerbetreibende Kartenterminals anschaffen. Dazu gehören Ärzte, Elektriker, Installateure, Rechtsanwälte und andere Freiberufler. Für Restaurants, Cafés und Einzelhändler gilt die Pflicht bereits seit längerem. Die Maßnahme zeigt Wirkung: Seit Beginn des Jahres werden im Schnitt pro Tag etwa 1.300 bis 1.400 neue Kartenterminals installiert. Bis zum Jahresende sollen es 420.000 sein.

Nach Angaben der griechischen Banken sind inzwischen 95 Prozent der Einzelhandelsgeschäfte in den Städten mit Terminals ausgerüstet. Entsprechend steigt die Anzahl der bargeldlosen Transaktionen. Im ersten Halbjahr lag der Umsatz der Kartenzahlungen um 30 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Dass sich die Griechen für das Plastikgeld erwärmen, hängt nicht zuletzt mit den Mitte 2015 eingeführten Kapitalkontrollen zusammen. Sie sollten die damals einsetzende Kapitalflucht bremsen. Seitdem dürfen die Griechen höchstens 60 Euro pro Tag oder 840 Euro alle zwei Wochen von ihren Konten in bar abheben oder am Geldautomaten ziehen. Deshalb weichen die Menschen zunehmend auf Kartenzahlungen aus. Deren Anzahl hat sich seit 2015 mehr als verdoppelt.