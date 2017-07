In dem Bus hätten mehr als 50 Pilger gesessen, die auf dem Rückweg von einem Höhlenschrein im Himalaya gewesen seien. Die Angreifer seien vermutlich militante Muslime und hätten dem Bus auf einer wichtigen Straße nahe der Stadt Anantnag attackiert. Zu dem Angriff bekannte sich bislang niemand.

Die Angreifer hätten zunächst auf ein Polizeifahrzeug geschossen, woraufhin Beamte das Feuer erwidert hätten, erklärte die Polizei. Als die Täter wieder auf eine Polizeipatrouille gefeuert hätten, sei der Bus getroffen worden, hieß es.

Regierungschef Narendra Modi verurteilte die Attacke. „Indien wird sich niemals in solch feigen Angriffen und dem bösen Muster des Hasses verlieren“, erklärte er auf Twitter. In Gedanken sei er bei den Verletzten und denjenigen, die bei dem Angriff geliebte Menschen verloren hätten. Auch drei Anführer separatistischer Gruppen in Kaschmir verurteilten die Tat.