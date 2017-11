BrüsselDer abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont und vier frühere Minister sind in Belgien unter Auflagen auf freien Fuß gekommen. Sie dürften das Land nicht verlassen, müssten eine dauerhafte Adresse nachweisen und bei allen Anhörungen vor Gericht persönlich erscheinen, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am frühen Montag mit. Sie müssten alle Vorladungen erfüllen, die von der Justiz oder der Polizei herausgegeben würden.

Puigdemont hatte sich gemeinsam mit seinen Ex-Kollegen am Sonntag der Polizei in Brüssel gestellt - am Nachmittag und Abend hörte sie ein Untersuchungsrichter an. Er sollte innerhalb von 24 Stunden über die nächsten Schritte entscheiden. Den Politikern droht in Spanien ein Gerichtsprozess wegen Rebellion und anderen Vorwürfen, nachdem das katalanische Parlament im Oktober mehrheitlich für eine Abspaltung der Region von Spanien gestimmt hatte. Nachdem Puigdemont und seine vier Ex-Kabinettsmitglieder nach Brüssel ausgereist waren, hatte die spanische Justiz einen europäischen Haftbefehl angeordnet.