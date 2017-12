MadridDas Oberste Gericht in Madrid wird erst am Montag über eine mögliche Freilassung der in Untersuchungshaft sitzenden Ex-Minister der separatistischen katalanischen Regionalregierung entscheiden. Dies sagten Justizquellen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Seit dem Morgen hatte der zuständige Richter Pablo Llarena die acht Politiker vernommen, darunter auch den ehemaligen Vizeregierungschef Oriol Junqueras. Die Politiker hatten um ihre Freilassung gebeten, um Wahlkampf machen zu können.