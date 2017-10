ParisIn der Katalonien-Krise wächst der Druck auf die Separatistenbewegung, auf eine Unabhängigkeitserklärung zu verzichten. Nachdem am Wochenende landesweit Hunderttausende für eine Einheit Spaniens demonstriert hatten, forderte die stellvertretende Ministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria am Montag die Regionalregierung in Barcelona zum Einlenken auf. Zugleich bekräftigte sie die Entschlossenheit der Zentralregierung, eine Abspaltung nicht zu dulden. Deutschland und Frankreich stärkten Ministerpräsident Mariano Rajoy den Rücken. Der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat für Dienstag eine Rede im Parlament angekündigt. Dann könnte es zu einer Unabhängigkeitserklärung kommen.

Saenz de Santamaria warnte vor einem solchen Schritt. "Ich rufe die vernünftigen Leute in der katalanischen Regierung auf, nicht in den Abgrund zu springen, denn sie würden das Volk mitreißen", sagte sie dem Radiosender Cope. Zudem werde die Zentralregierung die nötigen Entscheidungen zur Wahrung von Gesetz und Demokratie zu treffen. Rajoy ist strikt gegen eine Unabhängigkeit Kataloniens und drohte am Wochenende mit dem Entzug des Autonomiestatus. Unterstützung bekam er von rund 350.000 Menschen, die am Sonntag in der katalanischen Hauptstadt Barcelona gegen eine Unabhängigkeitserklärung demonstrierten.