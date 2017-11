BrüsselEin belgisches Gericht hat am Freitag den katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont und vier seiner Gefolgsleute zum spanischen Auslieferungsbegehren gehört. In Göteborg sprachen unterdessen der belgische Ministerpräsident Charles Michel und der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy am Rande eines EU-Gipfels über die Lage in Katalonien.

Michel betonte danach die Unabhängigkeit der Justiz. „Es ist ein juristischer Fall auf der Grundlage der Gewaltenteilung“, sagte er. Die Entscheidung über den spanischen Auslieferungsantrag liege allein bei den Justizbehörden. Michels Sprecher Barend Leyts sagte, die katalanische Frage habe gar nicht im Mittelpunkt des bilateralen Treffens gestanden. Michel und Rajoy hätten beispielsweise über die Kandidatur Belgiens für den Posten eines hohen EU-Polizeibeamten und den bevorstehenden Umzug von EU-Behörden gesprochen, die bislang in Großbritannien angesiedelt sind.