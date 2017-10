Bild vergrößern Sollten Neuwahlen ausgerufen werden, wird die Anwendung des Artikel 155 nicht erfolgen. Reuters, Sascha Rheker Bild:

Am kommenden Donnerstag könnte das katalanische Parlament die Unabhängigkeit ausrufen. Der spanische Ministerpräsident will in diesem Fall im Gegenzug die im Verfassungsartikel 155 vorgesehenen Maßnahmen geltend machen.