BarcelonaZum ersten Mal seit Wochen hat Spanien am Montag im Streit um die Unabhängigkeit von Katalonien aufgeatmet. Der erste Arbeitstag, an dem die spanische Zwangsverwaltung in der Region griff, verlief ohne Zusammenstöße. Die Mitglieder der ehemaligen katalanischen Regierung, die Madrid am vergangenen Freitag ihres Amtes enthoben hatte, akzeptierten am Montag die Entscheidung und versuchten anders als befürchtet, nicht weiter die Arbeit in ihren Büros fortzusetzen.

Schon ab 8 Uhr morgens hatten sich vor den Behörden und vor dem Regierungssitz in Barcelona zahlreiche Kamerateams aufgebaut – in Erwartung möglicher Tumulte. Sie warteten vergeblich. Der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont erschien nicht in seinem ehemaligen Büro an der Plaza Sant Jaume. Er hatte lediglich am Morgen auf Instagram einen politischen Stinkefinger Richtung Madrid geschickt und ein Foto aus dem Innenhof des Regierungssitzes mit der Zeile „Bon dia“, samt Smiley veröffentlich. Niemand aber hat ihn in das Gebäude hinein- oder hinausgehen sehen.