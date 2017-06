WolfenbüttelBundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die Isolierung des Emirats Katar durch eine Reihe von arabischer Staaten mit Saudi-Arabien an der Spitze scharf kritisiert. Die betreffenden Länder sollten sich auf den echten Feind konzentrieren, sagte Gabriel am Freitag mit Blick auf den Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat. Nach einem Gespräch mit Katars Außenminister Mohammed al-Thani in Wolfenbüttel betonte Gabriel, jetzt müsse alles dafür getan werden, die See- und Luftblockade gegen das Emirat aufzuheben. Die Blockadeländer erinnerte er daran, dass viele Staaten der Region Organisationen unterstützt hätten, die gefährlich seien. Saudi-Arabien und die Türkei gehörten dazu. Al-Thani nannte die Blockade einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Es gebe Versuche, international Stimmung gegen sein Land zu machen.