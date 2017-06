BerlinDie Bundesregierung drängt die Konfliktparteien in der Katar-Krise zur Aufnahme von Gesprächen. „Wir haben ein Interesse daran, dass der Konflikt eingehegt wird“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten Anfang Juni die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine umfassende Blockade des Emirats ausgerufen. Einem Insider zufolge haben sie 13 Bedingungen für ein Ende des Boykotts gestellt, dem sich andere Länder angeschlossen hatten.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte davor gewarnt, dass die Isolation Katars zu einem Krieg am Golf führen könnte. Er hatte in den vergangenen Wochen mit seinen Kollegen aus Saudi-Arabien, Katar, der Türkei, dem Iran und Kuwait über die Lage beraten. Das kleine Golf-Emirat Katar gilt wegen seines Öl- und Gasreichtums als eines der reichsten Länder der Welt. Es ist ein gefragter Investor mit Beteiligungen an renommierten deutschen, aber auch an etlichen anderen internationalen Großkonzernen – darunter auch die Deutsche Bank.