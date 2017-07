DubaiNach Verhandlungen mit Saudi-Arabien und drei anderen arabischen Ländern wird US-Außenminister Rex Tillerson zurück ins Golfemirat Katar reisen. Dort wird er ab (dem heutigen) Donnerstag weitere Gespräche mit dem katarischen Emir Scheich Tamim bin Hamad al-Thani führen, um den Konflikt der Länder zu lösen. Am Mittwoch hatten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten ein von den USA mit Katar vereinbartes Abkommen zur Terrorbekämpfung zwar begrüßt. Dies sei jedoch „nicht genug“, um die Bedenken auszuräumen, erklärten die vier Länder.

Sie appellierten in einer gemeinsamen Mitteilung daran, dass Katar ihren Forderungskatalog erfüllen müsse. Was sie verlangten, sei „fair und legitim“, hieß es darin. Das Quartett bekräftigte die Vorwürfe, nach denen die katarischen Behörden Terroristen unterstützten, finanzierten und beherbergten. Zudem verbreiteten sie hasserfüllte und extremistische Rhetorik und mischten sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ein.