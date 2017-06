Trotz der mit einer ultimativen Forderungsliste der vier arabischen Gegner Katars zugespitzten Lage ziehen sich die USA aus den Vermittlungsbemühungen am Persischen Golf zurück. Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicers, erklärte am Freitag den Streit zu einer „Familienangelegenheit“, die Katar auf der einen und Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate unter sich klären sollten. US-Außenminister Rex Tillerson hatte die Tage davor versucht, den Streit zu schlichten.

Katar schien nicht in Eile und auch nicht willens, dem Druck der vier Staaten nachzugeben. Der Botschafter des Golfstaats in Washington, Meschal bin Hamad Al Thani, sagte der Nachrichtenagentur AP, die von den Staaten verhängte Blockade habe praktisch keine Auswirkungen auf das Alltagsleben in seinem Land. „Katar kann ohne Probleme ewig so weitermachen.“ Auf die Frage, ob Katar sich unter Druck gesetzt fühle, die Krise schnell beizulegen, sagte er: „Keineswegs.“

Die vier Staaten erklärten unterdessen, die 13 Forderungen seien das Mindeste, was Katar tun müsse - und kein Ausgangspunkt für Verhandlungen. „Die ergriffenen Maßnahmen werden bestehen bleiben, bis eine langfristige Lösung des Problems erreicht ist“, sagte der Boschafter der Emirate in den USA, Jussef al-Otaiba, in einem Interview.