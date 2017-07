DubaiIm Konflikt mit vier arabischen Rivalen kann sich Katar nach Angaben der Notenbank auf Reserven in Höhe von 340 Milliarden Dollar stützen. „Wir haben genug Geld, um jede Art von Schock zu verkraften“, sagte Zentralbankgouverneur Scheich Abdullah Saud al-Thani dem Sender CNBC. Allein die Notenbank habe Reserven über 40 Milliarden Dollar plus Gold. Der Staatsfonds QIA, der an zahlreichen internationalen Unternehmen Beteiligungen hält, verfüge über Mittel von 300 Milliarden Dollar, die er liquidieren könne, sagte al-Thani in dem am Montag auf der CNBC-Internetseite veröffentlichten Interview.