Nach der annullierten Präsidentenwahl stehen in Kenia Neuwahlen an. Der Oppositionsführer Raila Odinga will bei diesen aber nun nicht mehr antreten. Das verschärft die politische Krise im ostafrikanischen Land.