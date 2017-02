Nach dem mutmaßlichem Giftmord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un sucht die malaysische Polizei nach vier weiteren Verdächtigen. Die aus Nordkorea stammenden Männer hätten das Land am gleichen Tag verlassen, an dem Kim Jong Nam gestorben sei, sagte der stellvertretende Chef der Nationalpolizei, Noor Rashid Ibrahim, am Sonntag bei einer Pressekonferenz.

Bisher wurden im Zusammenhang mit Kim Jong Nams Tod vier Menschen festgenommen. Eine davon, eine Indonesierin, sagte den Ermittlern, ihr sei weisgemacht worden, sie sei bei der versteckten Kamera. Sie und eine andere Frau - mit vietnamesischen Pass - hätten den Auftrag bekommen, Männern am Flughafen mit Wasser ins Gesicht zu spritzen. Beim letzten Opfer, Kim Jong Nam, war nach Angaben aus Ermittlerkreisen dann möglicherweise eine giftige Substanz in der Sprühflasche.