Mit einer martialischen Demonstration militärischer Stärke hat Nordkorea am Samstag den 105. Geburtstag des kommunistischen Staatsgründers Kim Il Sung gefeiert. Sein Enkel und derzeitiger Machthaber Kim Jong Un nahm sichtlich erfreut die Parade Tausender Soldaten in Pjöngjang ab, die auch Waffen aus dem international sanktionierten Raketenprogramm vorführten.

Die Feierlichkeiten finden unter starker internationaler Beobachtung und Sorgen darüber statt, Nordkorea könnte in naher Zukunft einen weiteren Atomwaffentest oder Test einer ballistischen Interkontinentalrakete durchführen. Kim, der seit 2011 an der Macht ist, betont immer wieder die Wichtigkeit von Atomwaffen für die Verteidigungsstrategie des Landes.

In der diesjährigen Neujahrsansprache sagte Kim, dass Nordkoreas Vorbereitungen für den Start einer ballistischen Interkontinentalrakete in den letzten Vorbereitungen stecke. US-Satellitenaufnahmen legten nahe, dass das Land jederzeit einen unterirdischen Atomtest durchführen könnte. Nordkorea hatte allein im vergangenen Jahr zwei dieser Tests durchgeführt.

Die USA hatten Anfang April den Flottenverband um den Flugzeugträger „USS Carl Vinson“ in den Westpazifik verlegt. Zu der Einheit gehören mehrere Kreuzer und Zerstörer. Sie war am 5. Januar bereits von San Diego in den westlichen Pazifik entsandt worden, um an mehreren Manövern mit der japanischen und südkoreanischen Marine teilzunehmen. Die Gruppe patrouillierte danach auch im Südchinesischen Meer.