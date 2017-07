MoskauDie Ukraine hat die Proklamation eines neuen Separatistenstaates auf ihrem Territorium kritisiert. Dieser Schritt könne die Verhandlungen völlig blockieren, sagte der ukrainische Botschafter bei den Friedensgesprächen mit den Rebellen, Jewgen Martschuk, am Dienstag dem Fernsehsender 112. Zuvor hatten die Rebellen in den Regionen Donezk und Luhansk erklärt, sie und Vertreter anderer ukrainischer Gebiete würden einen Staat namens Malorossija (Kleinrussland) bilden. Dieser sei „Nachfolger der Ukraine“ Russland reagierte zunächst nicht. Bisher hatten sich die Rebellen in den sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk organisiert, die international nicht anerkannt sind.