BonnDank einer strengeren Klimapolitik in China und Indien dürfte die globale Erderwärmung einer Studie zufolge etwas weniger schlimm ausfallen als bisher angenommen. Bis zum Jahr 2100 werde die Temperatur auf der Erde wohl um 3,4 Prozent steigen, heißt es in dem am Mittwoch bei der Klimakonferenz in Bonn veröffentlichten „Carbon Action Tracker“ (CAT), an dem drei unabhängige europäische Forschungsgruppen beteiligt sind. Vor einem Jahr wurde noch ein Anstieg von 3,6 Prozent prognostiziert.

„Es ist das erste Mal seit Beginn der CAT-Erhebungen 2009, dass die Politik auf nationaler Ebene messbar die Schätzungen für die Temperaturen am Ende des Jahrhunderts reduziert“, heißt es in der Studie. Demnach dürfte China sein im Pariser Weltklima-Abkommen vereinbartes Ziel übererfüllen, den Höchststand beim Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid 2030 zu erreichen. Auch Indien mache Fortschritte, den durch Kohlekraftwerke verursachten Ausstoß zu verringern.