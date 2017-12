Der saudische König will die Privatwirtschaft seines Landes mit Geld ankurbeln.

Demnach sollen unter anderem fast 14 Milliarden Rial in die Bauwirtschaft fließen, zehn Milliarden sind für die Förderung privater Unternehmen gedacht. Für strauchelnde Firmen stünden 1,5 Milliarden Rial bereit. Für die Finanzierung von Exporten stellt die Regierung fünf Milliarden zur Verfügung. Unklar ist, über welchen Zeitraum das Programm läuft.

RiadMit einem Milliardenpaket will Saudi-Arabien die Privatwirtschaft des ölreichen Königreichs fördern. Das von König Salman angeordnete Programm hat einen Umfang von 72 Milliarden saudischen Rial (rund 16 Mrd. Euro), wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag berichtete.

Das Königshaus erklärte, mit dem Paket solle die Wirtschaft gemäß der „Vision 2030“ angekurbelt werden. Das von Kronprinz Mohammed bin Salman verantwortete ehrgeizige Reformprogramm sieht vor, die saudische Wirtschaft unabhängiger von Öleinnahmen zu machen.

König Salman hatte am Mittwoch in einer Rede vor dem Schura-Rat des Landes erklärt, die Privatwirtschaft sei ein Partner bei der Entwicklung des Königreiches. Im November hatte eine Verhaftungswelle unter führenden Persönlichkeiten, darunter Unternehmer, Unruhe in Saudi-Arabien ausgelöst. Ihnen wird Korruption vorgeworfen.