RomItaliens Regierungspartei hat bei der zweiten Runde der Kommunalwahlen eine schwere Schlappe erlitten. Die Sozialdemokraten von Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi verloren wichtige ehemalige Hochburgen wie Genua. Dagegen sahen sich die rechtskonservative Partei Forza Italia des mehrmaligen Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi und die ausländerfeindliche Lega Nord, die in einer Allianz zum Beispiel Verona eroberten, als Sieger. Die eurokritische Fünf-Sterne-Bewegung von Ex-Komiker Beppe Grillo war in den großen Städten erst gar nicht in die Stichwahlen am Sonntag gekommen.

Von 16 größeren Städten, die vom sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) gestützte Bürgermeister hatten, wechselten 12 zu Mitte-Rechts-Kandidaten. Renzi räumte ein: „Es hätte besser laufen können.“ Er betonte auf Facebook aber, dass seine Partei in der Gesamtzahl der Bürgermeister vorne liege.