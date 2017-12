Caracas Bei den Bürgermeisterwahlen in Venezuela kann die sozialistische Regierungspartei offenbar einen Sieg für sich verbuchen. Bei den Abstimmungen am Sonntag (Ortszeit) gewann sie laut frühen Auszählungsergebnissen in 41 von 42 Städten, in denen bereits ein Gewinner erklärt wurde. Demnach verlor die Opposition auch in ihren Hochburgen, darunter etwa in Maracaibo und im zu Caracas gehörenden Bezirk Sucre.