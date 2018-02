JerusalemUS-Präsident Donald Trump hat Zweifel an dem Willen Israels geäußert, Frieden mit den Palästinensern schließen zu wollen. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der israelischen Zeitung „Hajom“ sagte er, die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland sei ein Faktor, der die Bemühungen um ein Friedensabkommen komplizierter mache. Bei den Palästinensern sei er sich sicher, dass sie keinen Frieden wollten.

„Im Augenblick würde ich sagen, dass die Palästinenser nicht darauf aus sind, Frieden zu schließen“, sagte Trump. „Und ich bin nicht unbedingt sicher, dass Israel darauf aus ist, Frieden zu schließen.“ Man müsse nun sehen, was passiere. Zur israelischen Siedlungspolitik sagte er: „Die Siedlungen sind etwas, das es sehr stark verkompliziert und immer verkompliziert hat, Frieden zu schließen, deshalb denke ich, dass Israel sehr vorsichtig mit den Siedlungen sein muss.“