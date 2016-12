Trotz Buharis Siegeserklärung gehen Beobachter nicht davon aus, dass die Gewalt in Nigeria mit der Eroberung des sogenannten „Camp Zero“ ein Ende haben wird. Seit 2009 versucht Boko Haram, mit Gewalt einen islamischen Gottesstaat in Nigeria durchzusetzen. Rund 20.000 Menschen wurden in dem Konflikt getötet, mehr als 2,6 Millionen flohen vor der Gewalt. Zu Anschlägen kam es auch in den Nachbarstaaten, die Nigeria bei ihrer Militäroperation gegen die Extremisten unterstützen.