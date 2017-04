SeoulUS-Vizepräsident Mike Pence hat bei einem Besuch im Grenzgebiet auf der koreanischen Halbinsel Nordkorea davor gewarnt, die Entschlossenheit der USA zu unterschätzen. Die „Ära der strategischen Geduld“ gegenüber Nordkorea sei beendet, sagte Pence am Montag in Camp Bonifas in der Nähe der Grenze von Süd- und Nordkorea. Das Camp Bonifas befindet sich nur rund 2400 Meter südlich der entmilitarisierten Zone der beiden verfeindeten Länder.

US-Präsident Donald Trump sei Pence zufolge hoffnungsvoll, dass China seine „außergewöhnlichen Hebel“ benutzen werde, um Druck auf Nordkorea auszuüben, seine Waffen aufzugeben. Später am Montag wird Pence auf den kommissarischen Präsidenten Südkoreas, Hwang Kyo-ahn, treffen. Dabei wird voraussichtlich die von Nordkorea ausgehende wachsende nukleare Bedrohung im Mittelpunkt stehen. Am Sonntag hatte das nordkoreanische Militär einen Flugkörper von der Ostküste nahe der Hafenstadt Sinpo abgeschossen. Nach Angaben des südkoreanischen und des amerikanischen Militärs scheiterte der Raketentest allerdings.