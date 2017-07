New YorkAls Reaktion auf den jüngsten Raketentest Nordkoreas haben die USA eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates hinter verschlossenen Türen beantragt. Man gehe davon aus, dass das Treffen am Mittwoch stattfinde, teilte die US-Vertretung bei den Vereinten Nationen am Dienstag mit.

Kurz vor dem G20-Gipfel hatte Nordkorea mit einem neuen Raketentest den Konflikt mit der internationalen Gemeinschaft angeheizt. Dem Staatsfernsehen zufolge wurde am Dienstag erstmals eine Interkontinentalrakete erfolgreich getestet. Die USA und Japan verurteilten den Test am amerikanischen Unabhängigkeitstag.