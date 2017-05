Das Pentagon verfügt über mehrere Raketenabwehrsysteme - das unter dem Namen „Interceptor“ geführte System ist jenes, das am wahrscheinlichsten beim Abschuss einer Interkontinentalrakete aus Nordkorea zum Einsatz käme. Das System gibt es seit 2004, ist jedoch noch nie eingesetzt oder vollständig getestet worden.

Nordkorea hatte zuletzt mehrere Raketen getestet und erklärt, es arbeite auch an Langstreckenraketen, deren Reichweite bis in die USA reichen könnte. Die USA haben ihre Militärpräsenz im Pazifik aufgestockt.

In Alaska sind derzeit 32 Abfangraketen gelagert, vier weitere im Norden von Los Angeles. Bis zum Ende des Jahres soll es dem Pentagon zufolge acht weitere geben. Laut einem Haushaltsentwurf für 2018, der in dieser Woche dem Kongress vorgelegt wurde, will das Pentagon weitere acht Milliarden Dollar für die Raketenabwehr ausgeben.