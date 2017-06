Berlin/RiadDer Iran hat Europa zur Vermittlung im Streit zwischen Saudi-Arabien und Katar aufgerufen. In einer Rede in Berlin konterte der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif am Montag die Terrorismus-Vorwürfe gegen sein Land und Katar. Die Urheber dieser Anschuldigungen versuchten lediglich, die Verantwortung für ihr eigenes Versagen im Umgang mit den Forderungen ihrer Völker auf andere abzuwälzen. Sarif plädierte für ein neues Dialogforum der Golfstaaten und ein Ende der Aufrüstungsspirale in der Region. Irans Präsident Hassan Ruhani hatte Katar zuvor seine Unterstützung zugesichert und die Belagerung des Landes inakzeptabel genannt. Der Luftraum sowie die Land- und Seewege Irans seien für das befreundete Katar immer offen, sagte er.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Bahrain und Ägypten haben unter anderem ihren Luftraum für Flüge von und nach Katar gesperrt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte das Ultimatum am Sonntag als illegale Einmischung in die Angelegenheiten Katars. Seit Beginn der See- und Luftblockade hat die Türkei 100 Frachtflugzeuge mit Gütern in das Emirat entsandt und ihren Militärstützpunkt dort verstärkt.