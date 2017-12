 Kongo: Mehrere Tote bei Protesten gegen Präsident Kabila

Die Proteste in Kongos Hauptstadt Kinshasa richten sich gegen Präsident Kabila, weil dieser seinen Posten nicht räumt.

KinshasaBei Protesten gegen Kongos Präsident Joseph Kabila haben Sicherheitskräfte nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens sieben Menschen in der Hauptstadt Kinshasa getötet. Auch habe es am Sonntag mehrere Verletzte gegeben, teilte die Sprecherin der UN-Friedenstruppen in dem afrikanischen Land mit. 123 Menschen seien landesweit festgenommen worden.

Das UN-Büro für Menschenrechte im Kongo verurteilte auf Twitter „den Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten“ und die „gewaltsame Unterdrückung fundamentaler Rechte und Freiheiten durch die Sicherheitskräfte“. Ein Polizeisprecher sagte, eine Person sei in Kinshasa gestorben, als Sicherheitskräfte von teilweise bewaffneten jungen Männern angegriffen worden seien. Zwei weitere Menschen seien bei einem Streit ums Leben gekommen. Ermittlungen seien eingeleitet worden.