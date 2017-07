LondonDie Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist ungeachtet der Verunsicherung durch den geplanten EU-Austritt auf den tiefsten Stand seit 1975 gesunken. Zwischen März und Mai ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 4,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm zugleich um 175.000 zu, was die Beschäftigungsquote auf das Rekordhoch von 74,9 Prozent trieb.

Allerdings schrumpfen die Reallöhne angesichts der steigenden Inflation. Sie gaben um 0,7 Prozent nach und damit so kräftig wie seit drei Jahren nicht mehr. Zwar stiegen die Löhne um durchschnittlich 1,8 Prozent, doch ließ die Inflation davon nichts übrig. Die Teuerungsrate erreichte im Mai mit 2,9 Prozent den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Ein Grund dafür ist die schwächelnde Landeswährung Pfund, die nach dem Brexit-Votum kräftig abgewertet hat und Importe teurer macht.