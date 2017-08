Es gebe die Sanktionen „schon ewig“, sagte Frank in dem Interview weiter. "Und wir erleben dennoch ständig neue Atom- oder Raketentests. Sehr wirksam sieht das nicht aus.“ Die Fortschritte, die es in Nordkorea gebe, seien trotz der Sanktionen entstanden, nicht deswegen. „Ohne Sanktionen wäre das Land viel weiter, vielleicht längst auf dem Weg von China oder Vietnam.“

Der Wiener Ökonom und Nordkorea-Experte Rüdiger Frank hat sich gegen weitere Sanktionen des Westens zu Lasten Nordkoreas ausgesprochen . „Sie sind begründet und berechtigt, aber sie wirken völlig verkehrt“, sagte Frank der WirtschaftsWoche. „Wir unterbinden ja nicht nur den Handel mit militärischen Bauteilen, sondern versuchen, jegliche wirtschaftliche Aktivität abzuwürgen. Wir sollten lieber Teil der neuen Geschäftsnetzwerke in Nordkorea sein. Stattdessen schließen wir uns aus. So stärken wir das Regime, weil es weiter darüber bestimmen kann, wem es gut geht und wem nicht.“

Frank plädiert daher für einen Strategiewechsel des Westens. Eine Abschaffung des nordkoreanischen Atomprogramms sei nicht realistisch. „Aber ein Einfrieren ist sicherlich erreichbar. Die Nordkoreaner brauchen eine Option für den Fall, dass der Westen sich nicht an die Absprachen hält“, so Frank. „Im Augenblick kommen wir vor lauter roten Linien überhaupt nicht voran – während Nordkorea munter weiter an den gefährlichen Programmen arbeitet.“