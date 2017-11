SeoulUS-Präsident Donald Trump hat einen Überraschungsbesuch in der entmilitarisierten Zone auf der Koreanischen Halbinsel wegen schlechten Wetters ausfallen lassen. Der Hubschrauber des Präsidenten, die Marine One, flog am Mittwochmorgen (Ortszeit) zwar in Seoul los, drehte dann aber wegen der Wetterbedingungen.

Zurück im Lager Yongsan Garrison der US-Armee bereitete sich Trump auf eine Ansprache vor der südkoreanischen Nationalversammlung vor. Er ist derzeit auf einer mehrtägigen Asienreise.