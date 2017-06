São PauloDer brasilianische Präsident Michel Temer hat die jüngsten Vorwürfe der Korruption, Behinderung der Justiz und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation zurückgewiesen. Die Anschuldigungen seien erfunden und kämen genau im Moment der schlimmsten wirtschaftlichen Krise in der Geschichte des Landes, sagte Temer in einem vierminütigen Video, das er am Montag (Ortszeit) in den sozialen Medien veröffentlichte. Er betonte, er werde im Amt bleiben, um benötigte Sparmaßnahmen und Reformen durchzuführen.