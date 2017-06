Bild vergrößern Die umstrittene Freundin der südkoreanischen Ex-Präsidentin wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. dpa Bild:

In Südkorea wurde eine Schlüsselfigur des Korruptionsskandals um die ehemalige Präsidentin Park Geun Hye verurteilt. Choi Soon Sil, eine enge Vertraute der abgesetzten Regierungschefin, muss drei Jahre in Haft.