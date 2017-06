PristinaEin Bündnis von Parteien ehemaliger albanischstämmiger Rebellenkommandeure hat die Parlamentswahl im Kosovo gewonnen. Das Bündnis erreichte am Sonntag rund 35 Prozent der Stimmen. Die Nationalisten der Bewegung für Selbstbestimmung und ein Bündnis unter Führung des früheren Ministerpräsidenten Isa Mustafa lagen nach der Auszählung von rund 70 Prozent der Stimmen Kopf an Kopf bei jeweils rund 26 Prozent, wie die Nichtregierungsorganisation Demokratie in Aktion mitteilte. Keine der Gruppen erreichte eine Mehrheit, mit er sie allein eine Regierung stellen könnte.

Der Sieg sei überzeugend, sagte der Spitzenkandidat des Bündnis der Ex-Rebellen und ehemaliger Kommandeur der Untergrundarmee der Kosovo-Albaner UCK, Ramush Haradinaj, der als Ministerpräsident nominiert wurde. Er würde das Amt nicht zum ersten Mal bekleiden. Haradinaj war bereits von Dezember 2004 bis März 2005 Ministerpräsident des Kosovos. Zudem war Haradinaj vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal angeklagt. Er wurde zweimal freigesprochen. Serbien betrachtet ihn jedoch weiter als Kriegsverbrecher.