Rio de JaneiroDer brasilianische Außenminister José Serra hat seinen Rücktritt erklärt. Grund sei eine Krankheit, von der er sich mindestens vier Monate erholen müsse, teilte Serra in einem Brief an Präsident Michel Temer mit.

Das Leiden schränkte seine Reisefähigkeit und hindere ihn an der Ausübung seiner täglichen Arbeit als Chefdiplomat. Details zu seiner Krankheit nannte Serra nicht. Er war zuletzt an der Wirbelsäule operiert worden. Er war im Mai 2016 Außenminister geworden.