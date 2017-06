MoskauDie Webseite des Kremls ist nach eigenen Angaben täglich Ziel von Hackern aus den USA. „Wir stellen ständig Hackerangriffe auch auf die Seite des russischen Präsidenten fest, die aus dem Gebiet der USA kommen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Er gehe jedoch nicht davon aus, dass die Angriffe auf den US-Geheimdienst oder auf andere offizielle Behörden in Washington zurückzuführen seien. Es gebe auch Angriffe, die aus anderen Ländern kämen.

Bereits im April beklagte das russische Außenministerium, regelmäßig im Visier von Hackerangriffen zu sein.