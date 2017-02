BeirutBei einem Autobombenanschlag nahe der syrischen Stadt Al-Bab sind nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Getöteten bei der Explosion im Dorf Sussian waren demnach Zivilisten und syrische Rebellen. Die Ortschaft liegt nördlich von Al-Bab, das türkische Soldaten und syrische Oppositionskämpfer am Donnerstag von Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat erobert hatten.

Die Aktivistengruppe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, die Bombenexplosion habe sich nahe einem Sicherheitsposten in Sussian ereignet. Die von der syrischen Opposition betriebene Nachrichtenagentur Kassiun gab die Zahl der Getöteten mit 45 an. Dem Bericht zufolge explodierte die Autobombe vor einem Sicherheitsbüro, in dem sich Zivilisten versammelt hatten, die eine Erlaubnis für eine Rückkehr nach Al-Bab wollten. Al-Bab war am Donnerstag nach mehr als zwei Monate dauernden Kämpfen gegen IS-Extremisten eingenommen worden. Die IS-Kämpfer zogen sich aus der Stadt zurück, kontrollieren aber noch umliegende Gegenden.