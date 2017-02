IdlibBei heftigen Kämpfen zwischen verfeindeten radikal-islamischen Rebellen sind in Syrien fast 70 Menschen getötet worden. Die Gefechte brachen im Nordwesten des Landes zwischen der Al-Kaida-nahen Organisation Tahrir al-Scham und der Gruppe Dschund al-Aksa aus, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mitteilte. Tahrir al-Scham habe dabei in den vergangenen zwei Tagen neun Dörfer in den Provinzen Idlib und Hama eingenommen.

Seit Wochen gibt es im Nordwesten Syriens Spannungen zwischen rivalisierenden Rebellengruppen. Die im Januar neu gegründete Organisation Tahrir al-Scham wird von Kämpfern dominiert, die dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahestehen und früher unter dem Namen Al-Nusra-Front auftraten. Dschund al-Aksa wiederum hat nach Angaben von Aktivisten Kontakte mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der IS ist trotz einer ähnlichen Ideologie mit Al-Kaida verfeindet.