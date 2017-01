BeirutDie Islamistenmiliz IS hat am Samstag in Syrien nach Angaben oppositionsnaher Beobachter ihre schwersten Angriffe seit Monaten auf die strategisch wichtige Stadt Deir al-Sor unternommen. Bei mindestens sechs großen Explosionen seien Dutzende Zivilisten und Angehörige der Regierungsarmee getötet worden, berichtete die in London ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Syrien. Zudem sei es zu heftigen Gefechten zwischen Regierungssoldaten und Islamisten gekommen.