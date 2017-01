MoskauRussland und die Türkei haben nach Angaben aus Moskau erstmals gemeinsam Luftangriffe im Syrienkrieg geflogen. An dem Einsatz bei der Ortschaft Al-Bab in der Provinz Aleppo beteiligten sich neun russische und acht türkische Kampfflugzeuge, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mitteilte.

Dabei seien 36 Ziele bombardiert worden, sagte Sergej Rudskoj vom russischen Generalstab der Agentur Interfax zufolge. Seinen Angaben zufolge richtete sich der Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).