AnkaraDie Türkei und Russland haben nach Berichten türkischer Staatsmedien eine Einigung über einen Waffenstillstandsplan für ganz Syrien erzielt. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise in Ankara meldete, soll der Waffenstillstand nach Mitternacht in Kraft treten. Beide Länder arbeiteten zusammen, um das zu gewährleisten.