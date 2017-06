Katar bemüht sich um mehr Diplomatie. Aus den USA kommen derweil irritierende Nachrichten. Während das US-Verteidigungsministerium Katars Friedensrolle würdigt, scheint Trump sich gegen das Emirat zu stellen.

US-Präsident Donald Trump hat die Isolierung Katars durch zahlreiche arabische Staaten wegen angeblicher Terrorunterstützung als persönlichen Erfolg bewertet. Seine Nahostreise zahle sich bereits aus, erklärte Trump am Dienstag auf Twitter. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums würdigte dagegen erneut den "anhaltenden Einsatz" Katars für den Frieden in der Region. Das Emirat will mit Hilfe Kuwaits die diplomatische und wirtschaftliche Isolierung durchbrechen. Die Krise in der ölreichen Golfregion wirkte sich weltweit aus. In Europa verbuchten die Aktienmärkte Verluste, während die Preise für das in Krisenzeiten gefragte Gold stiegen.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Juni 2017

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Juni 2017

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Juni 2017

Trump erklärte, bei seinem Besuch im Mai hätten die Golfstaaten ihm zugesichert, eine harte Linie gegen die Finanzierung des Extremismus zu fahren. "Alle Anspielungen deuteten auf Katar", hieß es in der Botschaft. "Vielleicht ist es der Anfang vom Ende des Terrorismus-Horrors". Dies steht im Widerspruch zu einer Erklärung des zuständigen Regionalkommandos der US-Streitkräfte, in der Katar für die Unterstützung im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat gedankt wird. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jeff Davis, wollte die Frage, ob Katar den Terrorismus unterstütze, nicht beantworten. "Ich sehe in ihnen den Gastgeber für unseren sehr wichtigen Stützpunkt Udeid." Auf dem Luftwaffenstützpunkt in Katar sind rund 8000 US-Soldaten stationiert. Von dort werden auch Luftangriffe auf den IS im Irak und Syrien koordiniert.

Kuwaits Herrscher Saba Al-Ahmad Al-Dschaber al-Sabah traf den saudiarabischen König Salman, um einen Ausweg aus der Krise auszuloten. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. Sein Land glaube, "solche Differenzen zwischen Schwesterstaaten müssen durch Dialog gelöst werden", begründete Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani die Initiative. Als Zeichen des guten Willens verzichte Katar auf Vergeltungsmaßnahmen gegen die von Saudi-Arabien, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain verhängten Sanktionen, wie er dem Sender Al-Dschasira sagte. Der saudiarabische Außenminister Adel al-Dschubeir sagte in Paris, Katar müsse seine Unterstützung der militanten Palästinenserorganisation Hamas und der Muslimbruderschaft einstellen. "Katar muss sich entscheiden, ob es sich in die eine oder die andere Richtung bewegen will."

Deutsche Bank, Siemens, VW : Wie die Katar-Krise deutsche Konzerne trifft Über seinen Staatsfonds ist das Emirat wichtiger Geldgeber von deutschen Konzernen und redet bei Entscheidungen mit. Das ist riskant, sollte Katar im Zuge der Isolation Aufträge aus den anderen Golfländern unterbinden.

Unruhe an den Finanzmärkten Am Montag hatte die von Saudi-Arabien angeführte Staatengruppe ihre diplomatischen Verbindungen zu Katar abgebrochen und alle Verkehrsverbindungen gesperrt. Bürger aus dem Land haben zwei Wochen Zeit, die drei anderen Golfstaaten zu verlassen. Das Bündnis wirft Katar vor, Islamisten und den Erzfeind Iran zu unterstützen, was die Regierung in Doha zurückweist. Der Vorwurf der Terrorfinanzierung ist in der Vergangenheit auch gegen Saudi-Arabien erhoben worden. Weltweit wurden Anleger von der Krise in der ölreichen Region überrascht. Ölanleger fürchten nach Experten-Einschätzung, dass die Spannungen die Bemühungen des Förderkartells Opec untergraben, die Produktionsmenge zu begrenzen und das weltweite Überangebot einzudämmen. Mehrere arabische Banken schränkten ihren Geschäftsverkehr mit katarischen Instituten ein.

Das ist Katar Das Land Das Emirat Katar im Osten der arabischen Halbinsel ist geografisch zwar nur etwa halb so groß wie Hessen, gewinnt international aber sowohl politisch als auch wirtschaftlich immer mehr an Bedeutung. Große Vorkommen an Erdöl und Erdgas machten Katar zu einem der reichsten Länder der Erde. Das Land ist 2022 Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft. Quelle: dpa

Die Bevölkerung Rund 2,2 Millionen Menschen leben in Katar, von denen der Großteil aus dem Ausland kommt und als Gastarbeiter beschäftigt ist.

Wichtige Verbindungen mit dem Ausland Das Land hat zahlreiche Beteiligungen an europäischen Unternehmen, darunter etwa Anteile am VW-Konzern und an der Baufirma Hochtief. Der arabische Nachrichtensender al-Dschasira hat seinen Sitz in Katar. Katar ist Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und hat unter anderem zusammen mit Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten den Golfkooperationsrat mitgegründet, der eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in der Region als Ziel hat. Südlich der Hauptstadt Doha befindet sich der größte Stützpunkt der US-Armee in der arabischen Welt.

Kritik von Menschenrechtlern Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert Katar für die Ausbeutung von Gastarbeitern und eingeschränkte Meinungsfreiheit.

In Saudi-Arabien entzogen die Behörden Qatar Airways die Lizenz. Bereits am Montag hatte das Staatenbündnis Überflugverbote ausgesprochen. Qatar Airways ist an der British-Airways-Mutter IAG beteiligt. Auch in Deutschland wird vor allem aus wirtschaftlichen Gründen aufmerksam auf den Machtkampf geschaut. Denn das Emirat ist mit Doha nicht nur ein Drehkreuz für den internationalen Flugverkehr, sondern auch strategischer Investor bei Unternehmen wie Volkswagen und der Deutschen Bank.