BerlinDas Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen befürchtet wegen der bevorstehenden Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela weitere Gewalt in dem südamerikanischen Land. „Die Wünsche des venezolanischen Volkes, an dieser Wahl teilzunehmen oder nicht, müssen respektiert werden“, forderte eine Sprecherin von UN-Menschenrechtskommissar Said Raad al-Hussein, Liz Throssell, am Freitag in Genf.

Throssell rief die Regierung von Präsident Nicolás Maduro auf, beim Umgang mit jeglichen Protesten die internationalen Menschenrechtsstandards einzuhalten. Die Opposition bat sie darum, friedlich zu demonstrieren.