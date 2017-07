WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat mit seiner Kritik an Justizminister Jeff Sessions nachgelegt. „Ich möchte, dass der Minister viel härter wird“, sagte Trump am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington. Er verwies auf angeblich undichte Stellen bei den Geheimdiensten, gegen die Sessions entschieden vorgehen müsse. Auf die Frage nach der Zukunft des Ministers sagte Trump lediglich: „Die Zeit wird es zeigen.“

Trump ist mit Sessions unzufrieden, weil sich dieser in den Ermittlungen zur Russland-Affäre für befangen erklärt hat und damit auch nicht für Sonderermittler Robert Mueller zuständig ist. Die Angriffe des Präsidenten begannen in der vergangenen Woche mit einem Interview. Am Montag bezeichnete Trump seinen Minister dann als „angeschlagen“. Am Dienstag schließlich erklärte er auf Twitter, Sessions sei bei den Ermittlungen zum privaten Mailserver der früheren Außenministerin Hillary Clinton „sehr schwach“ gewesen. Ins Detail ging er nicht.