StraßburgDas erste Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kuba kann in Kraft treten. Das Europaparlament gab am Mittwoch in Straßburg seine dafür notwendige Zustimmung. Die EU will damit den politischen Dialog mit dem sozialistischen Karibikstaat deutlich intensivieren. Zudem soll es eine Zusammenarbeit etwa in Handelsfragen sowie in Bereichen wie Klimaschutz, Tourismus und Kultur geben.